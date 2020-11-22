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Gündem Sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek?
Gündem

Sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek?

Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Koronavirüs salgınında vaka sayıları artmaya başlayınca salgının kontrol altına alınması için yeni tedbirler alındı. Hafta sonları belirli saatlerde sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanmaya başladı. Pazartesi sabahı mesaiye başlayacak olan milyonlar yasağın saat kaçta sona ereceğini merak ediyor. Peki, pazartesi saat kaçta yasak bitecek?

Yeniakit Publisher
2020-11-22 17:00:00 -
Sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek?

Sokağa çıkma yasağı bitti mi? | Aralık 2019’da Çin’de ortaya çıkan koronavirüs salgını tüm dünyaya yayıldı. 2020 yılı dünyanın dört bir yanında maske mesafe ve hijyen kurallarıyla geçti. Yasaklar ise ikinci dalga korkusuyla yeniden uygulanmaya başlandı. Pek çok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de sokak kısıtlamaları ve eğitim kısıtlamaları uygulanıyor. 2021 yılı içinse aşı en büyük umut. Ülkemizde hafta sonları 20.00-10.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Peki, pazartesi sabah yasak kaçta bitecek?

Sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek?

Pazartesi günü iş başı yapacak olan milyonlar saat kaçta yasağın biteceğini merak ediyor. 22 Kasım Pazar saat 20.00'de başlayacak kısıtlama 23 Kasım Pazartesi günü saat 05.00'e sona erecek.

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