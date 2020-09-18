Sokağa çıkma yasağı olacak mı? Başkan Erdoğan'dan çağrı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı sonrası basına önemli açıklamalarda bulundu.

Koronavirüsün Türkiye’de artış göstermesi sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşları vaka artışına karşı uyararak ‘salgının son dönemlerine yaklaşıyoruz’ dedi.

Basına Doğu Akdeniz’le ilgili gelişmelerden, Libya’daki son duruma kadar yorum yapan Erdoğan, koronavirüs ile ilgili açıklamalarda da bulundu.

Vaka artışına bağlı olarak halkımızın uyarılara dikkat etmediğini belirten Erdoğan, ‘Dikkat edilen illerde vaka sayılarının düştüğünü gördük. Biz biraz gevşetince bu defa da başta Ankara, İstanbul olmak üzere bir anda vaka sayılarının yükselmeye başladığını gördük’ dedi.dedi.

Başkan Erdoğan tedbirler konusunda Bilim Kurulu'na da çağrıda bulundu.

Toplu taşıma, düğün ve nikah salonlarındaki yaklaşımların daha kararlı hale getirildiğini belirten Başkan Erdoğan, yeni koronavirüs yasaklarının yolda olduğunun işaretini verdi.

'Sokağa çıkma yasakları geri mi geliyor' dedirten açıklamada Erdoğan, "Mecburen işi tekrar sıkmak durumundayız. Bunları keyfimizden yapmıyoruz. Sadece halkımıza olan duyarlılığımızdandır" dedi.