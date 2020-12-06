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Yaşam Sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta bitecek?
Yaşam

Sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta bitecek?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saat kaçta ve ne zaman sona erecek? Yasak ne zaman bitecek? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-12-06 00:31:00 -
Sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta bitecek?

Yeni koronavirüs önlemleri kapsamında hafta sonu kısıtlamaları bugün saat 21.00’de başlayıp cumartesi ve pazar gününü kapsayacak. 4 Aralık Cuma akşamı başlayan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ne zaman biteceği merak ediliyor.

Sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta bitecek?

Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi 21.00-05.00 arası, hafta sonu cuma 21.00'den pazartesi 05.00’e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Yeni önlemler kapsamındaki ilk sokağa çıkma kısıtlaması bugün 21.00’de başlayıp çarşamba sabah 05.00’te bitecek.

6 Aralık Pazar günü marketler açık mı?

Kısıtlamanın olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-­17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Vatandaşlar (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelliler hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecekler.

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