Sokağa çıkma yasağı yarın mı başlıyor? 16 Kasım Pazartesi günü Bilim Kurulu acil olarak toplandı ve öneri kararları aldı. Bilim Kurulu’ndan çıkan öneriler ise Kabine Toplantısı’nda değerlendirildi ve önemli kısıtlama kararları alındı. Hafta sonları 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Peki, sokağa çıkma yasağı saatleri ne?

Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? | Sokağa çıkma yasağı yarın mı başlıyor?

Yeni bir karar alınıncaya kadar, hafta sonları saat 10.00-­20.00 dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaf tutulacak.

Bu doğrultuda ilk uygulama, 21 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'den 22 Kasım Pazar günü saat 10.00'a kadar, 22 Kasım Pazar günü saat 20.00'den 23 Kasım Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.