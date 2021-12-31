Koronavirüs salgınında artan vakalar sebebiyle yine akıllara kısıtlamalar geldi. Peki, sokağa çıkma yasağı olur mu?

Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak? Korona yasakları ne zaman başlar?

31 Aralık Cuma günü 40 bin 786 kişinin testi pozitif çıktı. Hal böyle olunca vatandaşlar yasakların dönüp dönmeyeceğini araştırmaya başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Kısıtlama söz konusu olmasa da, varmış gibi davranmanızı öneriyoruz. Riskin arttığı bir dönemdeyiz. Kalabalık, havalandırması iyi olmayan ortamlardan kaçının. Yeni yılı aile içinde kutlamayı tercih edin. 2022’de salgını geride bırakma dileğiyle. Sağlıklı yıllar” paylaşımında bulundu.

Henüz kısıtlama uygulanacağına ilişkin bir açıklama bulunmuyor. Aksine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptıkları açıklamalarda kısıtlamalar olmadan hayata bireysel önlemlere devam edilebileceğini ifade ediyor.