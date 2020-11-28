Sokağa çıkma yasağı ihlalinin cezası nedir?
İçişleri Bakanlığı tarafından sokağa çıkma yasağı genelgesi paylaşılmıştı. Bazı kısıtlamaların sadece hafta sonunu kapsadığı vatandaşlar arasında konuşulsa da bunun gerçek olmadığı resmi kanallardan bildirildi. Üstelik sokağa çıkma yasağına uymayanlara da caydırıcı cezalar uygulanmakta. Peki, Sokağa çıkma yasağı ihlalinin cezası nedir?
Yeni bir karar alınıncaya kadar her hafta sonu 10:00-20:00 saatleri arasında dışarı çıkılabilecek. 20:00'den itibaren ise sokağa çıkmaya yasağı uygulanacak.
Sokağa çıkma yasağı ihlalinin cezası nedir?
Sokağa çıkma yasağına uymayanlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 3 bin 150 TL idari para cezası kesiliyor.
Sokağa çıkma yasağı saatleri
20 Yaş altı vatandaşlar gün içinde 13:00-16:00 saatleri arasında dışarı çıkabiliyor. Diğer saatlerde 20 yaş altı için sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.
65 yaş üstü vatandaşlar gün içinde 10:00-13:00 saatleri arasında dışarı çıkabiliyor. Diğer saatlerde 65 yaş üstü için sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.