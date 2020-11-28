Yeni bir karar alınıncaya kadar her hafta sonu 10:00-20:00 saatleri arasında dışarı çıkılabilecek. 20:00'den itibaren ise sokağa çıkmaya yasağı uygulanacak.

Sokağa çıkma yasağı ihlalinin cezası nedir?

Sokağa çıkma yasağına uymayanlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 3 bin 150 TL idari para cezası kesiliyor.

Sokağa çıkma yasağı saatleri

20 Yaş altı vatandaşlar gün içinde 13:00-16:00 saatleri arasında dışarı çıkabiliyor. Diğer saatlerde 20 yaş altı için sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

65 yaş üstü vatandaşlar gün içinde 10:00-13:00 saatleri arasında dışarı çıkabiliyor. Diğer saatlerde 65 yaş üstü için sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.