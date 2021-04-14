Sokağa çıkma yasağı hafta içi saat kaçta başlayacak? Sokağa çıkma kısıtlaması kaçta başlayacak kaçta bitecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgınında vaka sayılarındaki artış ile birlikte salgından vefat edenlerin sayısındaki artış üzerine yeni kısıtlama kararları alındığını duyurdu. Buna göre ülke genelinde hafta içi sokağa çıkma yasağının başlangıç saati erkene çekildi. Zorunlu haller dışında şehirlerarası seyahatler yasaklandı. İçişleri Bakanlığı valiliklere 'Kısmi Kapanma' konulu genelge gönderdi. İşte İçişleri Bakanlığı 'Kısmi Kapanma' kararlarını içeren genelgeden bazı bölümler:

Sokağa çıkma yasağı hafta içi saat kaçta başlayacak?

Genelgede kısmi kapanmaya yönelik alınan tedbirler şöyle sıralandı: "Hafta içerisinde yer alan günlerde 19.00­-05.00 saatleri arasında, hafta sonları ise cuma günleri saat 19.00'da başlayıp, cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve pazartesi günleri saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Sokağa çıkma kısıtlamasından kimler muaf olacak?

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacak. Sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik tanınan muafiyetler, daha önce illere gönderilen genelgeyle açıkça belirtildiği şekilde muafiyet nedenine ve buna bağlı olarak zaman ve güzergahla sınırlı olup, aksi durumlar muafiyetlerin kötüye kullanımı olarak görülerek idari/adli yaptırımlara konu edilecek.

Hafta sonu market, bakkal, manav, kasaplar kaçta açılacak kaçta kapanacak?

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçilerin 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceği vurgulanan genelgede, "65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek." ifadeleri kullanıldı.