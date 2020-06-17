Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan çarpıcı sözler

1 Haziran'dan itibaren 'normalleşme' sürecine giren Türkiye'de son dönemde vaka sayısının bin 500 seviyelerinde seyretmesi 'sokağa çıkma kısıtlaması gelir mi?' sorusunun yüksek sesle dile getirilmesine neden oldu.

GZT'nin ulaştığı Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, vaka sayısının 2 bini aşması durumunda kararı verecek olanların yetkililer olacağına işaret ederek, sadece vaka sayısına bakılarak böyle bir kararın alınamayacağını, birden fazla parametreye bakılmasının gerektiğini söyledi.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, dün 46 bin 800 test yapıldı, 1467 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 17 hasta vefat ederken 1015 kişi de iyileşti.

1 Haziran itibariyle normalleşme sürecine giren Türkiye'de vefat sayısında bir artış olmazken günlük vaka sayısı bin 500 sınırına yaklaştı.

Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, vaka sayısında artış olması halinde sokağa çıkma kısıtlamasının tekrar gündeme gelip gelmeyeceğini değerlendirdi.

Böyle bir 'sınır değer' olmayacağını belirten Kara, radikal bir kısıtlamanın gelebileceği konusunda da herhangi bir fikrinin olmadığını fakat 'kısıtlama gelir mi? Gelmez mi?' derken Bilim Kurulu'nun sadece öneride bulunabildiğine dikkati çekti.

Bilim Kurulu böyle bir öneri sunar mı?

Sokağa çıkma kısıtlamasında karar vermesi gerekenin yetkililer olduğunu belirten Ateş Kara, "Onun için şu an bir şey söylememiz çok zor" değerlendirmesinde bulundu.

Maske mesaisi

COVID-19'dan korunmada en önemli savunma gereçlerinden olan maskeler ve eldivenler küresel ölçekte büyük bir atık problemine dönüşüyor. Peki Türkiye bu konuda hangi önlemleri aldı?

Vaka sayısını 2 binleri bulması hakkında bir değerlendirmesi olup olmadığına yönelik konuşan Kara, "Bu rakam gelir mi gelmez mi onu şu an için tahmin edemiyorum. Gelirse nereden geliyor, nasıl geliyor tedbir merkezli mi farklı bir yerden mi ve ne durumda sorularına bakarak bunu değerlendirmek lazım. Tek bir değere bakarak '2 bin oldu' diyerek bir şey söylemek çok doğru olmaz" dedi.

Ölüm oranları kararın alınmasında etkili olur mu?

Sokağa çıkma kısıtlamasının tek bir parametre üzerinden değerlendirillemeyeceği aktaran Kara şöyle konuştu:

"Buradaki parametrelerin tamamı, o rakamların tümü toplum içerisindeki aktif vaka sayısı, yeni tanı konulan vaka sayısı, yeni tanı konulanların temas ettiği kişilerin sayıları gibi çok fazla parametreyle değerlendirmek lazım"