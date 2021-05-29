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Yaşam Sokağa çıkma yasağı 1 Haziran'da bitecek mi?
Yaşam

Sokağa çıkma yasağı 1 Haziran'da bitecek mi?

17 Mayıs’ta başlayan kademeli normalleşme süreci 1 Haziran Salı günü sona erecek. Sosyal hayatta kademeli normalleşme kapsamında yasakların biteceği tarih ise binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. Sokağa çıkma yasağı 1 Haziran'da bitecek mi?

Yeniakit Publisher
2021-05-29 23:59:00 -
Sokağa çıkma yasağı 1 Haziran'da bitecek mi?

1 Haziran’da yasaklar kalkacak mı sorularının yanıt bulması bekleniyor. Böylelikle Yasaklar ne zaman bitecek, 1 Haziran’da kalkacak mı? 2021 Yeni normalleşme takvimi ile yasaklar ne zaman bitiyor? sorularının yanıtları da netlik kazanmış olacak. İşte son detaylar

Sokağa çıkma yasağı 1 Haziran'da bitecek mi?

Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan değerlendirmelerde bulunmuştu. Kabine Toplantısı'nda 1 Haziran'dan itibaren başlayacak kademeli normalleşmenin 2. etabının ele alındığını belirten Erdoğan, "Önümüzdeki günlerdeki gelişmelere göre milletimizle paylaşacağız. Vaka sayılarını daha da aşağıya çekmek için milletimizin kademeli normalleşme döneminin kurallarına uymasını istiyoruz. Riskli grupların tamamının aşılanması için çalışıyoruz. Belirlenen tedbirler insanlarımıza eziyet olsun diye değil bu sancılı dönemi geride bırakmak için milletimizin önüne konmaktadır." ifadelerini kullandı.

Kabine toplantısında 1 Haziran sonrası, yani yaz aylarında hangi tedbirlerin uygulanacağı şekillenecek. Toplantıda, esnafın durumu da masaya yatırılacak. Normalleşme adımları kapsamında iş yerlerinin açık kalması için atılacak adımlar değerlendirilecek.

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