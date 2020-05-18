  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yemen açıklarında İngiliz gemisine korsanlar saldırdı

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 81 bin 307'ye yükseldi

Keşmir'de Kovid-19 kısıtlamaları yeniden başladı

Gram altın ne kadar yükseldi? Altın bugün kaç para?

Adana’da orman yangını
için kalan
Aktüel

Sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü gününde İstanbul trafiğinde son durum

4 günlük uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının 3.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 10:01:50 -
Sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü gününde İstanbul trafiğinde son durum

4 günlük uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının 3. gününde hafta sonuna oranla yollarda ve metrobüs duraklarında hareketlilik yaşandı.


Yetkililer tarafından alınan kararın ardından 16-17-18 ve 19 Mayıs tarihlerinde İstanbul’un da aralarında olduğu 15 şehirde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya başlandı. Sokağa çıkma kısıtlamasının 18 ve 19 Mayıs tarihlerinde ise marketlerin 10.00 ve 16.00 saatlerinde açık olacağı açıklandı. Kısıtlamanın 3’üncü günü olan haftanın ilk iş gününde yollarda bir önceki güne göre hareketlilik yaşandı. Avcılar’da otobüs ve metrobüs durakların da vatandaşların beklediği görüldü. Vatandaşlar işe gidip geldiklerini söyledi.



Polis ekipleri denetimlere devam etti


Sokağa çıkma yasağının üçüncü gününde polis ekiplerini denetimleri ise devam etti. Şişli Piyalepaşa Bulvarı’nda denetim yapan polis ekipleri, araçları tek tek durdurarak izin belgelerini kontrol etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı