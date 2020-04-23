Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde sağlıkçılar unutulmadı

Gaziosmanpaşa Belediyesi, Korona virüsle mücadelede yoğun emek harcayan sağlık çalışanlarına sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde siperlik ve meyve dağıttı. Gaziosmanpaşa İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ferah Cankıran, “Bizler sağlığımızı koruyalım ki daha çok sağlık dağıtalım. Benim mesajım ‘Lütfen herkes evde kalsın’ ” dedi.

Yeni tip Korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadelede fedakarca çalışan sağlık çalışanları, sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde de görevlerine devam ediyor. Gaziosmanpaşa Belediyesi, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Gaziosmanpaşa İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan sağlık çalışanlarına yüz koruma siperliği ve meyve dağıttı. Gaziosmanpaşa Belediyesi Gençlik Merkezi bünyesinde 3D yazıcılarla haftada 350 adet üretilen yüz koruma siperleri ilçedeki sağlık çalışanlarına ücretsiz veriliyor.

"Bizler sağlığımızı koruyalım ki daha çok sağlık dağıtalım"

Tüm çocukların bayramını kutladığını ifade eden Gaziosmanpaşa İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ferah Cankıran, “Öncelikle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını dünya çocuklarına armağan eden Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e saygılarımızı sağlıkçılar adına sunuyoruz. Bizler 7/24 vatanımızın, milletimizin hizmetindeyiz ve bununla gurur duyuyoruz. Ekibimiz yılmadan sabah akşam evlere tedaviye gitmektedir. Ayrıca her zaman yanımızda olan Gaziosmanpaşa Belediyesine ve belediye başkanımıza sonsuz teşekkürlerimizi arz etmek istiyorum. Bizlere siperlikler vererek sağlığımızı korudular. Bizler sağlığımızı koruyalım ki daha çok sağlık dağıtalım. Benim mesajım lütfen herkes evde kalsın. Bizler sizler için 7/24 görevimizin başındayız” diye konuştu.