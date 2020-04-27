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Aktüel

Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Üsküdar Meydanı sessizliğini sürdürüyor

Korona virüs ile mücadele kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından Üsküdar Meydanında sessizlik sürüyor.

2020-04-27 14:33:21 -
Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Üsküdar Meydanı sessizliğini sürdürüyor

Korona virüs ile mücadele kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından Üsküdar Meydanında sessizlik sürüyor. Meydanda az sayıda vatandaşın olduğu görüldü. Sessizliğini sürdüren Üsküdar Meydanı havadan görüntülendi.


4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından İstanbul`un özellikle öğlen saatlerinde en kalabalık meydanlarından olan Üsküdar Meydanı da boş kalarak sessizliğini sürdürüyor. 4 günlük kısıtlama sürecinin sona ermesinin ardından, ’Evde kal’ çağrısına uyan İstanbulluların gerekmedikçe dışarı çıkmadıkları görülüyor. Meydanda az sayıda vatandaşın olduğu ve toplu taşıma araçlarına binmek için bekledikleri görüldü. Boş kalan Üsküdar Meydanı ise drone ile havadan görüntülendi.

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