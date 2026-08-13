Nadir su kuşu: Bahri! Yavrularına avlanmayı böyle öğretiyor
Bursa’nın Kocaçay Deltası’nda yaşayan nadir su kuşlarından bahrilerin, yavrularına avlanmayı öğretirken sergilediği anlar renkli görüntülere sahne oldu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Bursa’nın Kocaçay Deltası’nda yaşayan nadir su kuşlarından bahrilerin, yavrularına avlanmayı öğretirken sergilediği anlar renkli görüntülere sahne oldu.
Dalıcı bir su kuşu türü olan bahriler; başta balık olmak üzere sudaki böcek ve yumuşakçalarla besleniyor.
Yavrularını da avlanmaya alıştıran bahriler, birlikte suya dalarak besin ararken görüntülendi.
Batağangiller familyasından olan Bahri (Podiceps cristatus), hayatını neredeyse tamamen su üzerinde geçiriyor.
Yalnızca kuluçka döneminde karaya çıkan bu kuşlar, diğer tüm zamanlarda göller, bataklıklar ve sulak alanlar gibi suya bağımlı yaşam alanlarında bulunuyor.
Bahri kuşunu eşsiz kılan detaylardan biri de üreme döneminde sergilediği ihtişamlı görünümü.
Tepesinin iki yanında yer alan uzun siyah süs tüyleri ve kızıl-siyah renkli boyunluğuyla adeta doğanın sahnesinde başrolü üstleniyor.
Göçmen olmayan bu kuş türü, Türkiye’de başta Marmara, Ege ve İç Anadolu’daki sulak alanlar olmak üzere birçok bölgede gözlemlenebiliyor.
Yaşam alanlarının azalması, Bahri kuşları da dahil olmak üzere birçok su kuşunu tehdit ediyor.
Bursa'da bahri ailesinin avlanma eğitiminden kareler…
Bursa'da bahri ailesinin avlanma eğitiminden kareler…
Bursa'da bahri ailesinin avlanma eğitiminden kareler…
Bursa'da bahri ailesinin avlanma eğitiminden kareler…
Bursa'da bahri ailesinin avlanma eğitiminden kareler…
Bursa'da bahri ailesinin avlanma eğitiminden kareler…
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