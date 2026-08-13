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Nadir su kuşu: Bahri! Yavrularına avlanmayı böyle öğretiyor

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AA Giriş Tarihi:

Nadir su kuşu: Bahri! Yavrularına avlanmayı böyle öğretiyor

Bursa’nın Kocaçay Deltası’nda yaşayan nadir su kuşlarından bahrilerin, yavrularına avlanmayı öğretirken sergilediği anlar renkli görüntülere sahne oldu.

#1
Foto - Nadir su kuşu: Bahri! Yavrularına avlanmayı böyle öğretiyor

Dalıcı bir su kuşu türü olan bahriler; başta balık olmak üzere sudaki böcek ve yumuşakçalarla besleniyor.

#2
Foto - Nadir su kuşu: Bahri! Yavrularına avlanmayı böyle öğretiyor

Yavrularını da avlanmaya alıştıran bahriler, birlikte suya dalarak besin ararken görüntülendi.

#3
Foto - Nadir su kuşu: Bahri! Yavrularına avlanmayı böyle öğretiyor

Batağangiller familyasından olan Bahri (Podiceps cristatus), hayatını neredeyse tamamen su üzerinde geçiriyor.

#4
Foto - Nadir su kuşu: Bahri! Yavrularına avlanmayı böyle öğretiyor

Yalnızca kuluçka döneminde karaya çıkan bu kuşlar, diğer tüm zamanlarda göller, bataklıklar ve sulak alanlar gibi suya bağımlı yaşam alanlarında bulunuyor.

#5
Foto - Nadir su kuşu: Bahri! Yavrularına avlanmayı böyle öğretiyor

Bahri kuşunu eşsiz kılan detaylardan biri de üreme döneminde sergilediği ihtişamlı görünümü.

#6
Foto - Nadir su kuşu: Bahri! Yavrularına avlanmayı böyle öğretiyor

Tepesinin iki yanında yer alan uzun siyah süs tüyleri ve kızıl-siyah renkli boyunluğuyla adeta doğanın sahnesinde başrolü üstleniyor.

#7
Foto - Nadir su kuşu: Bahri! Yavrularına avlanmayı böyle öğretiyor

Göçmen olmayan bu kuş türü, Türkiye’de başta Marmara, Ege ve İç Anadolu’daki sulak alanlar olmak üzere birçok bölgede gözlemlenebiliyor.

#8
Foto - Nadir su kuşu: Bahri! Yavrularına avlanmayı böyle öğretiyor

Yaşam alanlarının azalması, Bahri kuşları da dahil olmak üzere birçok su kuşunu tehdit ediyor.

#9
Foto - Nadir su kuşu: Bahri! Yavrularına avlanmayı böyle öğretiyor

Bursa'da bahri ailesinin avlanma eğitiminden kareler…

#10
Foto - Nadir su kuşu: Bahri! Yavrularına avlanmayı böyle öğretiyor

Bursa'da bahri ailesinin avlanma eğitiminden kareler…

#11
Foto - Nadir su kuşu: Bahri! Yavrularına avlanmayı böyle öğretiyor

Bursa'da bahri ailesinin avlanma eğitiminden kareler…

#12
Foto - Nadir su kuşu: Bahri! Yavrularına avlanmayı böyle öğretiyor

Bursa'da bahri ailesinin avlanma eğitiminden kareler…

#13
Foto - Nadir su kuşu: Bahri! Yavrularına avlanmayı böyle öğretiyor

Bursa'da bahri ailesinin avlanma eğitiminden kareler…

#14
Foto - Nadir su kuşu: Bahri! Yavrularına avlanmayı böyle öğretiyor

Bursa'da bahri ailesinin avlanma eğitiminden kareler…

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