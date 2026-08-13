Trump’ın gizlice tüyüşünde yeni detay Siyonist istihbarata CIA şüphe ile bakmış

Washington Post gazetesine göre ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı, (CIA) Başkan Donald Trump'ın "İran tehdidi" gerekçesiyle Ankara'da gizlice uçak değiştirmesine yol açan İsrail istihbarahatına şüpheyle yaklaştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz ay NATO Zirvesi'nin yapıldığı Ankara'dan ayrılırken havalimanında gizlice uçak değiştirdiği operasyonda yeni bir ayrıntı ortaya çıktı. Washington Post gazetesi, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA) İsrail'den gelen "İran'ın suikast gerçekleştirebileceği" istihbaratına şüpheyle yaklaştığını belirtti. İstihbarat konusunda bilgi sahibi olan mevcut ve eski ABD'li yetkililere dayandırılan haberde, İsrail'in saldırı tehdidi hakkında CIA'yi bilgilendirdiği, ancak CIA yetkililerin bu istihbaratı ikna edici bulmadığı ifade edildi.

Gazeteye konuşan yetkililerden biri, istihbaratı "ABD kaynaklı değil, İsrail kaynaklı ve güvenilirliği düşük" olarak nitelendirirken, bir diğeri ise "Gizli Servis bu Başkanla 3 kez saldırıdan kıl payı kurtuldu, bu yüzden hiçbir riske girmek istemiyorlar. Yapmaları gerekeni yaptılar" dedi.

Beyaz Saray bir açıklama yapmazken, ismini açıklamayan bir ABD'li yetkili, "Başkanın da söylediği gibi İran da dahil olmak üzere hayatına yönelik çok sayıda tehditle karşı karşıya kaldı ve güvenliğini sağlamak için her türlü önlem alınıyor. ABD Gizli Servisi'nin temel görevi başkanı korumaktır ve bunu başarmışlardır" diye konuştu.

Washington Post gazetesi 11 Ağustos'ta yaptığı haberinde, Trump’ın geçtiğimiz ay düzenlenen NATO Zirvesi’nin ardından Ankara’dan "İran tehdidi" nedeniyle gizli bir şekilde uçtuğunu belirtmişti.

Gazeteye göre Ankara'da kameralar önünde eski Air Force One uçağına binen Trump, havaalanı ikram aracıyla gizlice daha küçük bir uçak olan Air Force C-32A'ya geçip Ankara'dan ayrılmıştı. Trump dün yaptığı açıklamada, Ankara'dan ayrılırken gizlice uçak değiştirdiğini doğrulamıştı.