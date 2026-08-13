MASAK tespit etti: Alihan Kuriş Suç Örgütü 100 milyar TL'yi yurt dışına çıkardı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, liderliğini Alihan Kuriş'in yaptığı belirtilen suç örgütüne yönelik 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Aralarında örgüt yöneticilerinin de bulunduğu toplam 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturmanın merkezinde ise şirketler üzerinden gerçekleştirildiği belirtilen milyarlarca liralık para trafiği bulunuyor.

17 ilde 123 adrese operasyon

Ankara merkezli gerçekleştirilen operasyon kapsamında ekipler 17 ilde harekete geçti.

Toplam 123 adreste arama ve el koyma tedbirleri uygulanırken, söz konusu adreslerden 80'inin 33 ayrı şirkete ait farklı lokasyonlardan oluştuğu öğrenildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Dosyanın merkezinde örgütlü mali suçlar var

Soruşturmanın ana odağını “örgütlü mali suçların” oluşturduğu belirtildi.

Şüphelilere yönelik suçlamalar arasında “yolsuzluk”, “kara para aklama”, “yüksek sermayeli şirketler üzerinden olağan dışı nakit hareketleri oluşturma” ve “milyarlarca liralık ticari hacme ilişkin usulsüzlük yapma” bulunuyor.

Soruşturma kapsamında incelenen sermaye yapıları ile gerçekleştirilen para hareketleri arasında olağan dışı ilişkiler tespit edildiği aktarıldı.

MASAK para trafiğini mercek altına aldı

Dosyanın en dikkat çekici bölümünü Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) gerçekleştirdiği mali incelemeler oluşturuyor.

MASAK tarafından hazırlanan analizlerin soruşturma dosyasına dahil edildiği ve şirketler ile kişiler arasındaki para hareketlerinin ayrıntılı şekilde incelendiği öğrenildi.

Para transferlerinin hangi şirketlerden geçtiği, paranın kaynağı ve nihai olarak hangi ülke ve hesaplara ulaştığının araştırıldığı belirtildi.

100 milyar TL'yi aşan yurt dışı para hareketi

Dosyadaki bilgilere göre örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen kişi ve şirketler üzerinden gerçekleştirilen 100 milyar lirayı aşan para hareketinin yurt dışına yönlendirildiği tespit edildi.

Soruşturmanın ilerleyen aşamasında bu devasa para trafiğinin suçtan elde edilen gelirlerle bağlantılı olup olmadığının ortaya çıkarılması hedefleniyor.

100 milyar lirayı aşan tutarın tamamının suç geliri olup olmadığı ve transferlerin hangi yöntemlerle gerçekleştirildiğine ilişkin nihai değerlendirmenin mali ve adli incelemelerin tamamlanmasının ardından yapılacağı belirtiliyor.

Yurt dışından gelen paralar da inceleniyor

Soruşturmanın yalnızca Türkiye'den yurt dışına gerçekleştirilen transferlerle sınırlı olmadığı öğrenildi.

Yurt dışı kaynaklı para transferlerinin de MASAK ve soruşturma makamları tarafından mercek altına alındığı ifade edildi.

Para trafiğinde İsrail bağlantılı hareketler bulunduğuna ilişkin iddiaların da dosya kapsamında araştırıldığı belirtildi.

Bu bağlantının niteliğinin ve söz konusu işlemlerin soruşturmanın konusu olan mali faaliyetlerle ilişkisinin yapılacak incelemeler sonucunda ortaya çıkarılması bekleniyor.

Bazı şirketlere kayyum atandı

Operasyon kapsamında örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen şirketlere yönelik de tedbirler uygulandı.

Soruşturma kapsamında bazı şirketlere kayyum atandığı bildirildi. Şirketlerin mali kayıtları, ticari faaliyetleri, banka hesapları ve yurt dışı bağlantılarının ayrıntılı olarak incelendiği öğrenildi.

Ankara merkezli 17 ilde yürütülen operasyon ve gözaltı işlemleri devam ederken, soruşturmanın özellikle 100 milyar lirayı aşan para trafiğinin kaynağı ve yurt dışındaki bağlantıları üzerinde yoğunlaştığı belirtiliyor.