Apple’dan bildirim deneyimini değiştirecek yeni patent

Apple, kullanıcıların cihaz üzerindeki etkinliklerini gerçek zamanlı olarak izleyen ve bildirimlerin ne zaman gösterilmesi gerektiğine karar veren yeni bir sistem için patent başvurusunda bulundu. 5 Şubat 2026 tarihinde ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi’ne yapılan başvuru, 6 Ağustos 2026’da kamuoyuna açıklandı.

Sistem, kullanıcının o anki davranışlarını analiz ederek bir kesintinin uygun olup olmadığını değerlendiriyor. Eğer kullanıcı belirli bir uygulama üzerinde uzun süre vakit geçiriyorsa veya tekrarlayan bir kullanım düzeni sergiliyorsa, cihaz bu durumu algılayarak bildirimleri yönetebiliyor.

Bildirim Yönetiminde Yeni Dönem

Patent, mevcut bildirim özetleme ve odaklanma araçlarını daha akıllı hale getirmeyi hedefliyor. iOS 18.1 ile sunulan bildirim özetleri ve Reduce Interruptions odak modu, şu anda içerik ve göndericiye göre kararlar veriyor. Ancak bu yeni patent, kullanıcının o anki aktif durumunu da denkleme dahil ederek daha kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

Önerilen mekanizma, bir kullanıcının ne kadar süredir görüşme yaptığı veya bir uygulamayı kaç kez açtığı gibi verileri takip ediyor. Bu sayede sistem, önemli bildirimleri bile kullanıcının meşgul olduğu anlarda bekletebiliyor. Ayrıca, bildirim özetlerinin doğruluğunu artırmak için daha geniş bir kullanıcı etkinliği verisi kullanılması planlanıyor.

Gelecekteki Özellikler İçin Bir Temel

Apple’ın bu patentle, Aralık 2024’te yaşanan hatalı özetleme sorunları gibi durumların önüne geçmeyi hedeflediği görülüyor. Sistem, yeterli veri ve desen oluşana kadar bildirim özetlerini bekletme yeteneğine sahip olacak.

Her ne kadar patentli teknolojilerin her zaman nihai ürünlere dönüşme garantisi olmasa da, bu çalışma mevcut özelliklerle doğrudan örtüşüyor. Bu durum, Apple’ın bildirim yönetimi araçlarını geliştirmek için ciddi bir çalışma yürüttüğünü gösteriyor.