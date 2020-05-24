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Aktüel

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden sürücü kaza yapınca yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-05-24 15:55:12 -
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden sürücü kaza yapınca yakalandı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden sürücü, aracıyla kazaya karışınca ceza almaktan kurtulamadı.

Samet B'nin kullandığı 07 ACF 471 plakalı otomobil, Sorgun Mahallesi D-400 kara yolu Otogar Kavşağı'nda, Fırat S. yönetimindeki 07 VU 259 plakalı otomobille çarpıştı.

Yaralanan sürücü Samet B, 112 Acil Servis ekibince Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazadan yara almadan kurtulan sürücü Fırat S. ise polisin, "Sokağa çıkma kısıtlamasında neden evinden çıktın?" sorusuna "Alanya'da yerel bir gazetede çalışıyorum. Görev için çıktım." karşılığını verdi.

Gazeteci olmadığı anlaşılan Fırat S'ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150 lira ceza verildi.

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