Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ehliyetsiz sürücü polisten kaçarken kaza yaptı

MANİSA (AA) - Manisa'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 19 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, polisten kaçarken kaza yaptı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında Manisa'nın Soma ilçesinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, trafiğe çıkan ehliyetsiz sürücü polisi görünce panik yaptı.

34 EJ 0738 plakalı ticari aracın sürücüsü E.M.K. (19), polisten kaçmak isterken Cuma Mahallesi Cezaevi Sokak Tes-İş Konutları önünde, bir evin balkonuna çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede, aracın sürücüsü E.M.K.'nin ehliyetsiz olduğu ve yanında yolcu olarak bulunan 20 yaşından küçük Ç.K. ile sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen dışarı çıktıkları öğrenildi.

Aracın çarptığı balkonun bulunduğu dairede bulunan, büyük panik ve korku yaşayan ev sakinlerine sağlık ekipleri müdahale etti.

Araç sürücüsüne, ehliyetsiz araç kullandığı için 3 bin 49 lira, yine sürücüye ve yanındaki gence, sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesiyle de 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulandı.