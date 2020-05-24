Sokağa çıkma kısıtlamasında Selimiye Meydanı'ndaki güvercinler unutulmadı

EDİRNE (AA) - Edirne'deki Selimiye Meydanı'nda sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yem bulmakta zorlanan güvercinler, belediye ekiplerince besleniyor.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele amacıyla Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, kentin uğrak noktalarından Selimiye Meydanı boş kalırken meydandaki kuşlar unutulmadı.

Edirne Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, meydandaki güvercinleri buğday ve yemle besledi.

Veteriner İşleri Müdürü Recep Dağdeviren, gazetecilere yaptığı açıklamada, Selimiye Meydanı başta olmak üzere, kentin farklı noktalarında yaşayan güvercinler ve sokak hayvanlarının düzenli beslendiğini söyledi.

Sokağa çıkma kısıtlaması olduğu günlerde daha yoğun bir çalışma içinde olduklarını vurgulayan Dağdeviren, "Hayvanları aç bırakmıyoruz. Ekiplerimiz kentin her yerinde düzenli olarak besleme yapıyor. Selimiye Meydanı'ndaki güvercinler de buranın daimi misafirleri. Her gün yem ve sularını tamamlıyoruz." diye konuştu.