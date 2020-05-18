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Sokağa çıkma kısıtlamasında mehterandan moral konseri

Balıkesir’de mehter takımı sokağa çıkma kısıtlamasında evlerinden çıkamayanlara moral konseri verdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 09:56:55 -
Sokağa çıkma kısıtlamasında mehterandan moral konseri

Balıkesir’de mehter takımı sokağa çıkma kısıtlamasında evlerinden çıkamayanlara moral konseri verdi.


Korona virüs sebebiyle evlerinden çıkamayan vatandaşların moralini yüksek tutması için harekete geçen Sındırgı Belediyesi Yağcıbedir Mehter Takımı, ilçenin en işlek meydanında iftardan sonra ilçe halkına moral konseri verdi. Mehter takımının birbirinden güzel ezgileri ise sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınla evlerinde kalan vatandaşlara ulaştı.


Sındırgı’da boş meydanda gerçekleşen konser sosyal medya hesaplarında da büyük ilgi gördü.

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