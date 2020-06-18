Sokağa çıkma kısıtlamasında açık olacak yerler belli oldu
Hafta sonu 81 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasında fırın, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlı üretim ve satışı yapılan iş yerleri açık olacak.
LGS ve YKS dolayısıyla 20 Haziran günü 09.00-15.00 saatlerinde, 27 Haziran Cumartesi 09.30-15.00, 28 Haziran Pazar 09.30-18.30 saatleri arasında 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
Nereler açık olacak?
Edinilen bilgiye göre, Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak saatlerde fırın, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlı üretim ve satışı yapılan iş yerleri açık olacak