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Aktüel

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 95 kişiye 276 bin 794 TL ceza

Tekirdağ’da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 95 kişiye toplam 276 bin 794 TL idari para cezası kesildi.

2020-04-26 15:48:02 -
Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 95 kişiye 276 bin 794 TL ceza

Tekirdağ’da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 95 kişiye toplam 276 bin 794 TL idari para cezası kesildi.


Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik şehir merkezi ve 11 ilçedeki denetimlerine aralıksız devam ediyor. Polis ekiplerince yapılan uygulama ve denetimlerde 3 gün boyunca sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edin 95 kişiye toplam 276 bin 794 idari para cezası kesildi.

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