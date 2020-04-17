  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi polis denetim ve uyarıları arttırdı

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde Balıkesir’in Edremit ilçesinde polis sosyal mesafe kuralı, maske kullanımına ilişkin denetimleri en üst seviyeye çıkardı.

2020-04-17 20:27:32 -
Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi polis denetim ve uyarıları arttırdı

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde Balıkesir’in Edremit ilçesinde polis sosyal mesafe kuralı, maske kullanımına ilişkin denetimleri en üst seviyeye çıkardı. Kurallara uymayanlara uyarılar yapılarak cezalar kesildi.


Hafta sonu Balıkesir dahil 31 il genelinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde emniyet güçleri denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Edremit ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler saat 16.00 ile 24.00 saatleri arasında denetimler yapacak. Polis ekipleri ilçe genelinde sosyal mesafe kuralı, maske kullanımına ilişkinde çalışmalarına devam ediyor. Edremit ilçesinde park alanlarında sosyal mesafeye uymayan bazı vatandaşlara Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet sucundan cezalar kesildi. Bazı marketlere ise maske kullanımı ve sosyal mesafeye dikkat edilmemesi gerekçesiyle idari para cezaları uygulandı. Polis ekipleri ilçenin yoğun nüfusunun bulunduğu cadde, sokak ve parklarda anons yaparak evde kalınması konusunda uyarılarda da bulunuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2017 model Skoda Superb
Satılık 2017 model Skoda Superb

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı