Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi polis denetim ve uyarıları arttırdı

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde Balıkesir’in Edremit ilçesinde polis sosyal mesafe kuralı, maske kullanımına ilişkin denetimleri en üst seviyeye çıkardı. Kurallara uymayanlara uyarılar yapılarak cezalar kesildi.

Hafta sonu Balıkesir dahil 31 il genelinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde emniyet güçleri denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Edremit ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler saat 16.00 ile 24.00 saatleri arasında denetimler yapacak. Polis ekipleri ilçe genelinde sosyal mesafe kuralı, maske kullanımına ilişkinde çalışmalarına devam ediyor. Edremit ilçesinde park alanlarında sosyal mesafeye uymayan bazı vatandaşlara Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet sucundan cezalar kesildi. Bazı marketlere ise maske kullanımı ve sosyal mesafeye dikkat edilmemesi gerekçesiyle idari para cezaları uygulandı. Polis ekipleri ilçenin yoğun nüfusunun bulunduğu cadde, sokak ve parklarda anons yaparak evde kalınması konusunda uyarılarda da bulunuyor.