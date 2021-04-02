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Gündem Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul'da trafik durma noktasına geldi
Gündem

Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul'da trafik durma noktasına geldi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması, bu akşam saat 21.00 itibariyle başlayacak. Kısıtlama öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu erken saatlerde başladı. İBB'nin trafik yoğunluğu haritasına göre; yoğunluk şimdiden yüzde 70'lere ulaştı.

Yeniakit Publisher
2021-04-02 16:20:00 -
Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul'da trafik durma noktasına geldi

Ölümcül koronavirüsü salgınını önlemek için alınan tedbirler kapsamında uygulanan hafta sonu dışarı çıkma kısıtlaması geçtiğimiz kabine toplantısında cumartesi gününde tekrardan kısıtlama kararı alındı. Bugün saat 21.00'de başlayacak.

Trafik durma noktasına geldi

Kısıtlama öncesi kent geneli trafik yoğunluğu oluşurken Göztepe D-100 Karayolu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yolunda, trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Trafik havadan görüntülendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 15.00 itibarıyla yoğunluk yüzde 70'e ulaştı.

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