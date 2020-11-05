Sokağa çıkma yasakları ne zaman başlar? Tüm dünya koronavirüse karşı büyük bir mücadele veriyor. Avrupa’da günlük vaka ve ölüm sayıları bir hayli arttı. Hal böyle olunca Avrupa ülkeleri ülke genelinde karantina tedbirleri almaya başladı. Fransa’da vakaların artması yoğun bakımların dolması gündeme Almanya’ya hasta gönderme seçeneğini getirdi. Peki, Türkiye karantina kararı alacak mı? Türkiye koronavirüs son durum.

Sokağa çıkma kısıtlaması gelecek mi? Şehirlerarası seyahat yasak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son olarak Bakanlar Kurulu toplantısının ardından iş yerlerinin 22.00’de kapanacağını açıkladı. İller bazında da bölgesel önlemler alınıyor. 4 Kasım’da İstanbul Valisi Ali Yerlikaya kamu kurum ve kuruluşlarında bazı personelin evden çalışacağını duyurdu. Ayrıca Yerlikaya sanayi kesimi için mesai saatinin 07.00 olduğunu duyurdu. Söz konusu kararların ardından Türkiye’de de sokağa çıkma kısıtlamalarını olup olmayacağı araştırılmaya başlandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı son değerlendirmelerde vatandaşlara kuralları uymaları yönünde tavsiyelerde bulunmuş ve kısıtlamayı düşünmediklerini belirtmişti.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Habertürk ekranlarında salgının seyri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Ceyhan, “Türkiye’de mart nisan ayına göre çok daha yaygın vaka var. Salgın Türkiye’ye yayılmış durumda. Avrupa lokal önlemler aldı ama yetmedi. O sebeple tüm ülkeye tedbirler alındı. Bizde de tüm Türkiye’de uygulanacak önlemler alınmalı. Şehirlerarası seyahatler kısıtlanmalı. Yoksa bu yayılmayı önleyemeyiz. Bu işi maske mesafe takın demekle halledemeyiz. Bütün dünya sokağa çıkma yasakları, işyerlerinin kapatılması önlemlerini alıyor. Bunları yaşamamamız için önlemler alınmalı” dedi.