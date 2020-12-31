Sokağa çıkma kısıtlaması başladı: Yılbaşı eğlencelerine geçit yok!

Türkiye genelinde 80 saat sürecek sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam saat 21:00 itibari ile başladı. Perşembe akşamı saat 21:00'dan Pazartesi sabahı saat 05:00'a kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre; hafta sonlarında (Cumartesi ve Pazar günleri) uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına dair daha önce illere gönderilen genelge kapsamında belirlenen usul ve esaslar; 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi ve 3 Ocak Pazar günleri için de geçerli olacak.

Yılbaşı kutlamalarının yapılmaması bir 'tercih' değil, 'zorunluluk'tur

İçişleri Bakanlığı tarafından 80 saat sürecek kısıtlamaya ilişkin genelegede yılbaşı kutlamalarına ilişkin şu ifadeler yer aldı: "Salgınla mücadeleyi akamete uğratmamak adına kalabalıkların kontrolsüz şekilde bir araya gelmesine neden olacak yılbaşı partilerinin yapılmaması bir 'tercih' değil 'zorunluluk'tur."

Kolluk kuvvetleri tam mesai yapacak

Genelgeye göre; başta kolluk kuvvetleri olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlar yılbaşında 'tam mesai' ile çalışacak. Konaklama tesisleri ve kiralık villa benzeri yerler dahil olmak üzere hiçbir mekanda yılbaşı partisi/kutlama organizasyonu yapılmasına izin verilmeyecek, bu yönde denetimler sıkılaştırılacak.

65 yaş üzerindeki yaşlılarımızın ihtiyaçları

Yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamalarında; engelli vatandaşlar ile 65 yaş ve üzeri ya da kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşların temel ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanacak. Kolluk birimleri ve Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından, daha önce valilere gönderilen talimatla tüm tedbirlerin alınmış olmasına rağmen yine de anlık olarak barınacak yeri olmadığı için sokakta yaşamak durumunda kalan vatandaşların barınma dahil her türlü temel ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik tedbirler alınacak.

Sokak hayvanları için özel önlem

81 ilde valilikler ve kaymakamlıklar bünyesindeki Hayvan Besleme gruplarınca, gerek kış mevsimi gerekse sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarının beslenmesine yönelik ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde gerekli tedbirler uygulanacak.

Bakkal, market ve fırınlar açık olacak

Market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler sokağa çıkma yasağı boyunca 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri de yasak boyunca açık olacak işletmeler arasında yer alacak. Alkol satışının yapıldığı tekel bayiler ise bu hafta da yasak boyunca kapalı olacak. Haksız rekabeti önlemek amacıyla yasak süresince açık olan büyük marketlerde de alkol satışı yapılmayacak.

Cezai işlem uygulanacak

İçişleri Bakanlığı'nın ilgili birimleri, bağlı kuruluşları, valilikler/kaymakamlıklar, kolluk kuvvetleri ile diğer kurum ve kuruluşlar tarafından gerekli planlamalar yapılacak ve uygulamada herhangi bir aksamaya meydan verilmeyecek. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine aykırı hareket kişi ve kurumlara yönelik cezai işlem uygulanacak.