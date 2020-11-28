Sokağa çıkma kısıtlaması başladı

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağı saat 20:00 itibari ile başladı. Kısıtlama yarın (Pazar) saat 10:00'a kadar devam edecek. Yarın (Pazar) akşam saat 20:00'da başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması ise Pazartesi sabahı saat 05:00'a kadar sürecek.

İçişleri Bakanlığı'ndan yazılı açıklama

İçişleri Bakanlığı tarafından bu akşam saat 20:00 itibari ile uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Geçen hafta illere gönderilen 'Koronavirüs Yeni Tedbirleri' konulu genelgede belirtilen 'açık olacak iş yeri, işletme ve kurumlar' ile 'istisna kapsamında olan kişiler' başlıkları altındaki maddeler, bu hafta sonundaki sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasında da aynı şekilde geçerli olacak." denildi.

65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlarımızın sokağa çıkabileceği saatler

81 ilde 65 yaş üstü vatandaşlarımız için uygulanacak kısıtlama kararına göre; 65 yaş ve üzeri yaşılar, gün içerisinde 10:00 ile 13:00 saatleri, (işyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç) sokağa çıkabilecekler. 20 yaş altı gençlerimiz ise (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) gün içerisinde 13:00 ile 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecekler.

Restoranlar ve marketlerin hizmet saatleri

Alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece saat 10:00 ile 20:00 arasında hizmet sunabilecek. Öte yandan Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme­içme yerleri ise 10:00 ile 20:00 saatleri arasında sadece paket servis veya gel­al hizmeti verecek şekilde açık olabilecek. Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20:00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecek.

Sokağa çıkma kıstılamasında açık olacak iş yeri ve kurumlar

İçişleri Bakanlığı'nın geçen haftasonu yayınladığı ve bu haftasonu da geçerli olacak genelgesine göre, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı saatlerde açık kalacak iş yeri ve kurumlar ise şöyle:

a) İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri,

b) Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri,

c) Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri­ afetle ilgili çalışma yürüten kurum/kuruluşlar, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT vb.),

ç) Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi),

d) Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar,

e) Oteller ve konaklama yerleri,

f) Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri yürüten işletme/firmalar,

g) Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri,

ğ) Üretim ve imalat tesisleri,

h) Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları, gazete basım matbaaları ve gazete dağıtıcıları,

ı) Valilikler/Kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50.000 nüfusa bir adet ve il sınırları içinden geçen şehirlerarası karayolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 km için bir adet olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi (Bu madde kapsamında açık olacak akaryakıt istasyonları ile lastik tamircileri kura yöntemi ile belirlenecektir),

i) Sebze/meyve toptancı halleri.