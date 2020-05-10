Sokağa çıkma iznini oynayarak kutladılar

Adana’nın Kozan ilçesinde 65 yaş üzeri 2 vatandaş, 4 saatlik sokağa çıkma iznini oyun havası eşliğinde güle oynaya kutladılar.

Yaklaşık 2 aydır korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında evlerinden çıkamayan Kerem Gümüşsoy (76) ve İsmail Özer (86) bugün saat 11.00 ile 15.00 saatleri arasında sokağa çıkma iznine güle oyna kutladılar. Vatandaşlardan İsmail Özer teybinden açtığı davul zurnalı oyun havası eşliğinde kendisi gibi evden çıkamayan Kerem Gümüşsoy ile birlikte oynadı. Kerem Gümüşsoy, "Bugün bizim en mutlu günümüz. Yaş 75 İsmail hoca ile buluştuk. Ne mutlu bize bu kötü günlerde elbet bir gün geçecek” diyerek dakikalarca davul zurna eşliğinde oynadı.

Kozan’da "Çiçek Hoca" olarak bilinen emekli öğretmen Kerem Gümüşsoy, "74 yaşındayım yasalara uyuyorum. Bugün en mutlu günümüz. Her yer kapalı kimi göreceğiz. Ben her zaman popülerim. Yaşam sevincimi çalışmama milli duyguya vatanıma milletime olan saygıma bağlıyım, ben çalışkanım" dedi.