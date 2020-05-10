Sokağa çıkma izninde şehit oğlunun mezarına koştu

Samsun’da 84 yaşındaki Bedriye Hamlı, 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırıldığı bugün şehit oğlunun kabrine koştu.

Korona virüs salgını nedeniyle 22 Mart’tan beri sokağa çıkmaları yasak olan 65 yaş üstü vatandaşlara ilk kez 10 Mayıs’ta Anneler Günü’nde saat 11.00-15.00 arasında sokağa çıkma izni verildi. Uzun süredir evde kalan 84 yaşındaki Samsunlu şehit annesi Bedriye Hamlı da sokağa çıkma izninin başladığı ilk saatte evinden çıkarak, evine yürüme mesafesindeki İlkadım ilçesi Asri Mezarlık Şehitliği’ndeki şehit oğlu Astsubay İlhan Hamlı’nın kabrini ziyaret etti. Bedriye Hamlı, 28 yıldır her cuma günü ve tüm özel günlerde mutlaka ziyarete geldiği şehitliğe bu defa gecikmeli olarak gelmiş olmanın mahcubiyeti içerisinde şehitliğin kapısından adeta bir sevgiliye kavuşmanın buruk sevinciyle girdi. Şehit annesinin Anneler Günü’ne denk gelen ziyaretinde duygulandıran anlar yaşandı.

“Anneler Günü’nde sana geldim oğlum”

Şehit annesi Hamlı, “Beklediğim, özlediğim sensin şehidim. Canım oğlum, mavi gözlü paşam seni çok özledim. Uzun zamandır gelemedim, devletimizin ‘Evde Kal’ çağrısına uyarak evde kaldım. Yine devletimizin 65 yaş üstü sokağa çıkma ilk izin gününde sana koştum. Biliyorum bekleyen sensin. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Seni beklettiğim için çok mahcubum. Allah’a çok şükürler olsun, Allah nasip etti bu Anneler Günü’nde de sana geldim. Zannetme ki seni unuttum. Bu süreçte dualarımı hep evden gönderdim ama tekrar kavuşacağımız günü iple çektim. İşte o gün bugün. Hem de Anneler Günü’nde sevgiyle sana geldim. Sana dokunmaya, seni koklamaya geldim. Dünyayı verseler değişmem senin kokunu. Bilirim ki, şehit evlat kokusu cennet kokusudur. 28 yıldır bu şehitlik benim evim oldu. Ben isterdim ki Anneler Günü’nde sen bana gel, evimizde seni koklayıp özlem giderebileyim. Hiçbir anne evladının mezar taşını kucaklamak istemez. Ama kader böyle yazmış, vatan sağ olsun. Cennet kokulu mavi gözlü paşam nur içinde yat” dedi.

İzin saatlerinin tamamına yakınını şehitlikte oğlunun kabri başında Kur’an-ı Kerim okuyup dua ederek geçiren Bedriye Hamlı, bir dahaki sokağa çıkma izin gününde şehit oğlu ile tekrar buluşmayı umut ederek şehitlik ziyaretini sonlandırdı. Hamlı, evine bir refakatçi eşliğinde yürüdü.