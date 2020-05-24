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Aktüel

Sokağa çıkma izninde Başkentli çocuklara sürpriz hediye

14 yaş grubu çocuklar, 20 Mayıs’ta sokağa çıkma izninin verildiği saatlerde Büyükşehir Belediyesinin rekreasyon alanlarına akın etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-24 13:49:31 -
Sokağa çıkma izninde Başkentli çocuklara sürpriz hediye

14 yaş grubu çocuklar, 20 Mayıs’ta sokağa çıkma izninin verildiği saatlerde Büyükşehir Belediyesinin rekreasyon alanlarına akın etti.


Başkent’in sevilen rekreasyon alanlarından Altınpark’a gelen çocuklar Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın küçük sürpriziyle karşılaştı. Parka oyun oynamaya ve eğlenmeye gelen çocuklara Başkan Yavaş tarafından gönderilen origami maket seti hediye edildi.



Çocuklar boş vakitlerinde el becerilerini geliştirsinler diye


Çocukların boş vakitlerinde el becerilerini geliştirmesine katkı sağlamak amacıyla Başkan Yavaş’ın gönderdiği origami maket setlerini dağıttıklarını belirten ANFA Genel Müdürü Nevzat Uslucan, "Mansur amcanızın sizlere selamı var, yanaklarınızdan öpüyor. Bu hediyeleri Mansur amcanız gönderdi. Parkları Haziran ayı içerisinde inşallah açacağız. Tüm parklarımızı sizler için hazırlıyoruz” dedi.


Uzun bir aradan sonra hem açık havada parklara çıkmış olmanın hem de hediye almanın mutluluğu yaşayan çocuklara maske de dağıtıldı.

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