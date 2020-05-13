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Aktüel

Sokağa çıkan çocuklar çifte mutluluk yaşadı

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde yeni tip korona virüs salgını nedeniyle uzun süre sonra sokağa çıkma imkanı bulan 14 yaş altı çocuklara oyuncak sürprizi yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 15:32:49 -
Sokağa çıkan çocuklar çifte mutluluk yaşadı

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde yeni tip korona virüs salgını nedeniyle uzun süre sonra sokağa çıkma imkanı bulan 14 yaş altı çocuklara oyuncak sürprizi yapıldı. Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam, ilçedeki parkları gezerek çocuklara oyuncak dağıttı.


Şanlıurfa’da 53 gün sonra sokağa çıkma imkanı bulan çocuklar, aileleriyle birlikte parklara gidip zaman geçirdi. Çocukların sokağa çıkmasıyla birlikte yanına bir ekip alan Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam, oyuncak dağıttı. Her yaş grubuna hitap eden oyuncaklarını alan çocuklar, çifte mutluluk yaşadı.


Aileleri ile birlikte kısıtlı da olsa birkaç saat parklarda kalan çocuklar Belediye Başkanı Mirkelam’ın dağıttığı oyuncaklarla oynadı. Sosyal mesafe kuralına uyan aileler, çocukların parkta eğlendiği anları cep telefonuyla da kaydetti. Çocuklarını parklara getiren aileler, karşılarında oyuncak dağıtan Belediye Başkanını görünce büyük mutluluk yaşadı. Aileler ve çocuklar, Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam’a teşekkür etti.

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