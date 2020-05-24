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Aktüel

Sokağa akın eden yaşlılar: “2 ay, 3 ayda içeride kalsak sonumuz huzurlu olsun”

Tekirdağ’da sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar, sahilde gezerek deniz havası aldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-24 16:03:10 -
Sokağa akın eden yaşlılar: “2 ay, 3 ayda içeride kalsak sonumuz huzurlu olsun”

Tekirdağ’da sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar, sahilde gezerek deniz havası aldı. Dışarıya akın eden yaşlılar, “2 ay, 3 ayda içeride kalsak sonumuz huzurlu olsun” dediler.


Tekirdağ’da sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar sahile akın etti. Korona virüs nedeniyle günlerdir dışarı çıkamayan yaşlı vatandaşlar, bayram günü dışarı çıkabilmenin mutluluğunu yaşadı. Sahile akın akın gelen yaşlılar, “3 aydan beri içeride sıkıldık. Özgürlük çok güzel bir şey. Özgürlük kadar iyi bir şey yok. Tam yaşlılara göre güzel bir hava var dışarıda. Biz 2 ay, 3 ayda içeride kalsak sonumuz huzurlu olsun. Sonumuz iyi olsun o yeter bize” dediler.

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