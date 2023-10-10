Şok ve BİM'den sonra bir marketten daha indirim kararı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın 'Cumhuriyet'in 100. yılında marketlerden büyük bir indirim kampanyası' çağrısına destek sürüyor. ŞOK Marketler, Happy ve BİM'in ardından A101 de indirim kararı aldı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın çağrısının ardından Türkiye'nin 81 ilinde şubeleri bulunan dev zincir marketleri fiyatlarda indirime gitmeye başladı.

ŞOK Marketler, ekim ayı boyunca her hafta en az 250 üründe olmak üzere toplam 1.000 üründe, yüzde 50'ye varan indirimler sağlayacağını açıklaması ardından BİM de indirim kararı aldı.

BİM Ekim ayı içerisinde 500 üründe %50'ye varan indirimler yapacak.

BİM'den konuyla ilgili yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi:

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"BİM olarak pazardaki ağırlığımızın ve bunun getirdiği sorumlulukların farkındayız. Bu kapsamda başta halkımız olmak üzere tüm paydaşlarımıza değer katmaya odaklanıyoruz. Ekim ayı boyunca yapacağımız indirimlerle ülkemizin enflasyona karşı mücadelesini desteklerken, müşterilerimizin temel ürünlere erişimini de kolaylaştıracağız. Ürün maliyetlerinde artış olmadıkça ürün fiyatlarında artış yapmama ilkemizi, kurulduğumuz ilk günkü kararlılığımızla sürdüreceğiz."

A101'den flaş karar

Zincir market A101, birçok üründe yaptığı süresiz indirim politikasıyla kaliteli ürünleri ucuz fiyatlarla müşterilerine ulaştırdığını, ucuz fiyatlarına ek olarak yıl boyu her gün en az 1000 üründe uyguladığı yüzde 50'ye varan indirimle enflasyonla mücadeleyi desteklemeye devam ettiğini açıkladı.

A101, yıl boyu sürdürdüğü kampanyalar ile hem tüketicilerin alım gücünün korunmasına hem de ülke ekonomisine destek olmaya devam ettiğini duyurdu. 66 binden fazla çalışanı ve 600'ün üzerinde tedarikçisi ile marka, yılın 12 ayı boyunca yaptığı haftalık kampanyalarla, kaliteli ürünleri her daim uygun fiyatlarla müşterilerine sunarak enflasyonla mücadelede tüketicinin yanında olmaya devam edeceğini belirtti.

A101'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, "A101'in temel misyonu kaliteli ürünleri en ucuz fiyatla müşterilerine sunmaktır ve kurulduğu günden beri bu misyonla hareket etmektedir. A101 olarak, tüketicilerin temel ürünlere erişimini kolaylaştıracak her türlü adımı sadece belirli bir dönemde değil, 12 ay boyunca atıyoruz. Artan maliyetlerde ve zorlu piyasa koşullarında müşterilerimize tüm ürün kategorilerinde en ucuz fiyatları sunmaya dün olduğu gibi bugün de devam edeceğiz. A101, en ucuz fiyatlarına ek olarak, yıl boyu her gün en az 1000 üründe yüzde 50'ye varan indirim yapmaktadır. A101, kendisi ile özdeşleşmiş kampanyalarına ek olarak halkımızın ihtiyacı olan tüm ürün kategorilerinde de düzenli olarak indirim yaparak enflasyonla mücadelede tüketicinin ve tüm kurumlarımızın yanında olmaya devam edecektir" denildi.

Yavuz Altun'un açıklamaları

Bakan Bolat'ın indirim çağrısına bir destek de İTO Perakende Komitesi Başkanı ve Happy Center CEO'su Yavuz Altun'dan geldi.

İTO Perakende Komitesi Başkanı olarak zincir marketler ile temas içerisinde olduğunu söyleyen Altun, "Happy Center marketleri olarak gıda ve gıda dışı ürünlerde ciddi indirimlere gittik ve bu indirimler her geçen gün devam edecek" dedi.

Açıklamalarını sürdüren Altun, yeni indirimlere ilişkin şunları söyledi: Süreçle birlikte gıda dışı ürünlerde etiket fiyatlarında yüzde 10 ila 20 arasında düşürdük. Bakanımızın da ifade ettiği gibi sürece maksimum katkı sağlamaya çalışacağız. Enflasyonist etki azaldıkça başta gıda olmak üzere bütün ürünlerde bu indirimleri yansıtmak istiyoruz. Ancak şu kadar üründe şu kadar indirim yapacağız gibi popülist söylemlerden uzak durup gerçek indirimi halkımıza yansıtmaya çalışacağız.

Marketler elini taşın altına koyacak

Bir açıklama da GPD Başkanı Alp Önder Özpamukçu'dan geldi. Enflasyon ile mücadele için hazır olduklarını bildiren Özpamukçu, "Hızlıca ilave neler yapabiliriz diye düşünerek çalışmalarımızı yürütüyoruz. Mutlaka marketler enflasyon ile mücadele konusunda elini taşın altına koyacak. Orta Vadeli Program son derece önemli. Artık devletimizin veriler ile ne beklediği, yıl sonunda hangi gelişmeleri beklediği herkesin malumu" diye konuştu. Ardından indirimin artacağının müjdesini veren Özpamukçu, şunları söyledi: O yüzden tüm tedarikçilerimizin, ekosistemin enflasyon ile mücadeleye destek vermesi gerekiyor. Herkesin hesap kitabını yaparken Orta Vadeli Program ile uyumlanmasını bekliyoruz. Tedarikçilerimizin el birliği ile enflasyonu hep beraber düşürmemiz için vereceğimiz gayretler, yapacağımız indirimlerle halkımızın refahına katkıda bulunmak üzere elimizi taşın altına koyduk, koymaya da devam edeceğiz.