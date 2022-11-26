Şok ses kaydı ve algı operasyonu ifşa oldu: Seçim yaklaştıkça vitesi yükselteceğiz

Konya'da Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde insanlıktan nasibini almayan bir kişinin köpekleri başına kürekle vurarak öldürmesi tüm Türkiye'yi ayağa kaldırdı.

Kan donduran olaya Türkiye'nin her kesiminden tepki yağarken sosyal medyada yayınlanan bir video gündeme bomba gibi düştü.

Başıboş köpek sorununun üzerini örtmeye çalışan bir grup kişinin seçim öncesi algı operasyonu yapacağını açıkladığı video ifşa oldu.

Söz konusu ses kaydında algı operasyonlarını seçime doğru yoğunlaştıracaklarını aktaran bir kişi, "Seçim yaklaştıkça vites yükselteceğiz zaten. Yani birçok şeyi göze alıp çok gaddar, çok acımasız paylaşımlar da gelmeye başlayacak yakında" dedi.

Ses kaydındaki bir başka şahsın ise "Bu öldürülen hayvanların videolarını, fotoğraflarını, haberlerini paylaşın bu gece. Elimde 1000'e yakın video var hepsini paylaşacağım" dediği duyuldu.