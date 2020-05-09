ŞOK, satışlarını artırdı İstihdama yatırım yaptı

2020 yılının ilk üç ayında 221 yeni mağaza açarak yatırımlarını sürdüren şirket, mağaza sayısını 7 bin 436, toplam çalışan sayısını da 32 bin 37’e çıkarırken, 2020 yılının ilk çeyreğinde 5,3 milyon lira net kâr elde etti.

ŞOK Marketler CEO’su Uğur Demirel, “COVID-19 salgını nedeniyle içinden geçtiğimiz bu zorlu günlerde tüm hijyen önlemlerini alarak, çalışanlarımızın emeği ve paydaşlarımızın desteğiyle toplumumuza kesintisiz hizmet vermeye devam ediyoruz” dedi. Demirel, “Bu doğrultuda CepteŞok uygulaması üzerinden adrese teslimat hizmetimizi mart ayında hızla hayata geçirdik. Bu hizmetimizle öncelikle 65 yaş üzerindeki ve evlerinden çıkamayan tüm komşularımıza hizmet götürüyoruz. Komşularımızın ihtiyaçlarını ‘market fiyatlarından’ ve hiçbir ‘ilave taşıma ücreti almadan’ adreslerine teslim ediyoruz. ‘Para Transferi’ ve ‘Fatura Ödeme’ hizmetlerimiz sayesinde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya gayret ediyoruz” diye konuştu.