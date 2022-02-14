Temel gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesi, zeytinyağının litre başına perakende satışında etiketlere 4 lira indirim olarak yansıdı.

KDV indiriminin ardından Balıkesir'in Edremit ilçesinde tezgahlarda 1 litre zeytinyağının fiyatı 64 liradan 60 liraya, kırma zeytinin kilogramı 20 liradan 18 liraya, siyah zeytinin kilogramı ise 30 liradan 27,5 liraya geriledi.

Edremit Ticaret Odası Meclis Başkanı ve zeytinyağı üreticisi Mehmet Hakkı Semerci, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yüzde 8 KDV, yüzde 2 de stopaj olarak direkt yüzde 10 devlete ödediğimiz bir para vardı. Şimdi yüzde 3'e düştü." dedi.

Marketlerden sıvıyağ alacak olanlar ise hangi markette sıvıyağın ne kadara satıldığını araştırmaya başladı. Peki, Şok’ta ayçiçek yağ ne kadar oldu?

ŞOK Marketleri ayçiçek yağı fiyatları:

Zincir marketler arasında yer alan ŞOK, KDV indirimini etiketlerine yansıttı. İşte, ŞOK’ta sıvıyağ fiyatarı:

1 LT Evin ayçiçek yağı : 27.05 TL

2 LT Evin ayçiçek yağı : 51.35 TL

5 LT evin ayçiçek yağı : 111.30 TL

Zeytinyağı fiyatları:

1 LT Lio Naturel Sızma zeytinyağı : 49.50 TL

2 LT Lio Naturel Sızma zeytinyağı : 98.15 TL

2 LT Lio Riviera: 43.90 TL