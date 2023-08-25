ŞOK Marketler’den 6’ncı Sürdürülebilirlik Raporu

Türkiye’nin 81 ilinde 10 bin 475 mağaza ve 46 bini aşan çalışanıyla hizmet veren şirket, sürdürülebilirliği merkeze alan yaklaşımıyla geleceğe sahip çıkan uygulamalarını duyurdu. 6’ncı Sürdürülebilirlik Raporu’nu kamuoyuna sundu. Yayınladığı rapora bağımsız güvence denetimi de yaptırdı.

İsrafsız şirket

‘İsrafsız Şirket’ modelini odağına alan ŞOK Marketler, raporda enerji verimliliği, su ve atık yönetimi, plastik azaltımı ve sürdürülebilir tarım uygulamalarına yer verdi. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma hedefinin vurgulandığı raporda şirketin çevresel sürdürülebilirlik çabaları anlatılıyor. Çalışan memnuniyeti, toplumsal sorumluluk ve ürün kalitesine odaklanan stratejileri aktarılıyor. Şirketin sürdürülebilirlikle ilgili faaliyetlerini ‘Doğanın Geleceği İçin Çalışmak’, ‘Paydaşlarla Güçlenmek’, ‘Geleceğe İlham Vermek’ şeklinde üç odakta toplanıyor. ŞOK Marketler, ‘Tarladan Sofraya Doğru Tarım Projesi’yle öne çıkıyor. Bu projeyle hem yerli üretime en üst düzeyde destek sağlanıyor hem de israfın önüne geçiliyor. Çiftçiden alınan ürünler kontrolden geçirilerek tarladan reyona taşınıyor. Şirket, ‘Mağaza Enerji Verimliliği Projesi’yle de anılıyor. Projeyle sistemlere otomasyon özelliği kazandırılarak enerji tüketimini verimli hale getiriliyor.

Faaliyetler hızlanıyor

ŞOK Marketler Üst Yöneticisi (CEO) Uğur Demirel, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak hedefiyle faaliyetlerini yürüttüklerini belirtti. Demirel, ‘İsrafsız Şirket’ modeline sıkı sıkıya bağlı olduklarını, tüm mağaza ve depolarında enerjiyi tasarruflu ve verimli kullanmak için tedbir aldıklarını aktardı. Demirel, kaliteli ve güvenilir ürünlerini en uygun fiyatlarla müşteriyle buluşturduklarını anlattı. Verimlilik açısından dijital yeteneklerini doğru şekilde kullandıklarını ve dijital altyapı yatırımlarını büyüttüklerini kaydetti. Türkiye’nin lider gıda perakende zincirlerinden biri olarak müşterilerinin gönüllerinde yer edinerek büyümeye devam ettiklerinin altını çizen Demirel, “Türkiye ekonomisi için uzun vadeli değer oluşturarak her anlamda sürdürülebilir olmak için çalışıyoruz” dedi.