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Aktüel ŞOK Marketler'den 15,4 milyar TL net satış geliri
Aktüel

ŞOK Marketler'den 15,4 milyar TL net satış geliri

Yeniakit Publisher
2020-11-03 19:15:31 -
ŞOK Marketler'den 15,4 milyar TL net satış geliri

İSTANBUL (AA) - ŞOK Marketler Ticaret AŞ, 2020 yılının 9 ayında 15,4 milyar TL net satış geliri elde etti.

ŞOK Marketler Ticaret AŞ, 2020 yılının ilk dokuz aylık finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıkladı. Buna göre, ŞOK Marketler, yılın dokuz ayında net satış gelirlerini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,2 artırarak 15,4 milyar TL’ye çıkardı.

ŞOK Marketler, bu dönemde pandemiye rağmen mağaza açmaya, istihdam sağlamaya ve ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam etti. Yılın dokuz ayında toplam 667 yeni mağaza açan ŞOK Marketler yaklaşık 5 bin kişiye istihdam sağladı. ŞOK Marketler’in toplam mağaza sayısı 7 bin 882, çalışan sayısıysa 34 bin 634’e ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ŞOK Marketler Üst Yöneticisi (CEO) Uğur Demirel, "Türkiye’nin 81 ilinde tüm müşterilerimize ucuz ve kaliteli ürün sunarken, bu hedef doğrultusunda pandemiye rağmen yatırımlarımıza ve istihdam sağlamaya devam ediyoruz. Çalışanlarımız ve iş ortaklarımızla müşterilerimizin güvenilir gıdaya ulaşması için var gücümüzle çalışıyoruz. Müşterilerimizin hızla değişen beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda, alışveriş deneyimini yenilikçi ve dijital çözümlerle geliştiriyoruz. Bu alanda Cepte Şok e-ticaret işimize yatırım yapmaya da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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