Şok Marketler, ilk yarıda satışlarını yüzde 38 artırdı

Şok Marketler Tic. A.Ş., 2019’in ilk yarısında satışlarını 2018’in ilk yarısına göre yüzde 38 oranında arttırarak 7,5 milyar TL’ye çıkardı.

Şok Marketler’in FAVÖK’ü (TFRS 16 etkisi hariç) 2019’un ilk yarısında bir önceki yılın ilk yarısına göre yüzde 58 oranında artarak 358 milyon TL’ye yükseldi.

Şok Marketler CEO’su Uğur Demirel, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Yılın ilk yarısında 480 mağaza açarak gıda perakende sektörünün en hızlı büyüyen oyuncularından biriyiz. İlave 2 bin 790 kişiye istihdam sağlayarak 30 bin kişilik büyük bir aile olduk. Bu sayede, ülkemizin en fazla istihdam sağlayan şirketlerinden biri olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.”