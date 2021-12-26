Şok market indirim yaptı mı? Şok market hangi ürünlerde indirim yaptı?
Şok market indirim ürünleri! Şok market indirim yaptı mı? Şok market indirim ürünleri hangileri? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrası döviz kurlarında devam eden geri çekilmeye binaen marketlerde temel ürünler başta olmak üzere dolar kurunun yükselişi sırasında saat başı değiştirilen zamlı etiket fiyatlarının indirilmemesi büyük tepkiye neden olmaktaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fiyatların düşmemesi sonrası yaptığı sert açıklama sonrası marketler yavaş yavaş da olsa fiyat indirimine gitmeye başladı. Zincir marketlerden Şok, fiyat indirimine gittiğini duyurdu. Peki Şok market indirim yaptı mı? Şok market hangi ürünlerde indirim yaptı?
Döviz kurundaki artış sonrası fırlayan fiyatlar, döviz kuru düşünce bir türlü aşağı inmedi. Marketlerde indirim fitilini ateşleyen Tarım Kredi Kooperatifi'nden sonra bir büyük market daha etiketteki fiyatları düşürdü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "Kur korumalı TL mevduatı" hamlesinden sonra dolarda sert düşüş yaşanmış, kamuoyunda market fiyatlarının düşürülmesi yönünde beklenti oluşmuştu. Söz konusu indirim çağrıları nihaet karşılık buldu.
Şok market hangi ürünlerde indirim yaptı?
Şok Market'ten yapılan açıklamada, "Her zaman yapılan fiyat indirim kampanyalarına ek olarak, döviz kurunun düşmesi kaynaklı, temel tüketim ürünlerinde fiyat indirimi yapıldı. Bununla birlikte sürekli uyguladığımız fiyat indirim kampanyaları ve her gün düşük fiyatları müşterilerimize sunmaya devam ediyoruz" denildi.
Şok yağ, çay, süt, yumurta fyatı ne kadar?
Şok Market'te 5 litrelik ayçiçek yağının satış fiyatı 119 liradan 109 liraya, 1 kilogram çay 37,5 liradan 33,5 liraya, 1 litre süt 7,90 liradan 6,90 liraya, 30'lu yumurtanın fiyatı 38,90 liradan 35,70 liraya, 700 gram taze kaşar 49,90'dan 39,90'a indirildi.