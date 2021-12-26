Şok market indirim yaptı mı? Şok market hangi ürünlerde indirim yaptı?

Şok market indirim ürünleri! Şok market indirim yaptı mı? Şok market indirim ürünleri hangileri? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrası döviz kurlarında devam eden geri çekilmeye binaen marketlerde temel ürünler başta olmak üzere dolar kurunun yükselişi sırasında saat başı değiştirilen zamlı etiket fiyatlarının indirilmemesi büyük tepkiye neden olmaktaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fiyatların düşmemesi sonrası yaptığı sert açıklama sonrası marketler yavaş yavaş da olsa fiyat indirimine gitmeye başladı. Zincir marketlerden Şok, fiyat indirimine gittiğini duyurdu. Peki Şok market indirim yaptı mı? Şok market hangi ürünlerde indirim yaptı?