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Şok iddia: Trump'ın damadı Cemal Kaşıkçı'ya...

ABD Başkanı Donald Trump’ın Başdanışmanı olan damadı Jared Kushner’in Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı için 'terörist' ifadesini kullandığı öne sürüldü.

30 Mayıs 2019 Perşembe 00:42
Şok iddia: Trump'ın damadı Cemal Kaşıkçı'ya...

Vanity Fair’in, Michael Wolff’un yeni çıkan "Kuşatma: Trump Ateş Altında (Siege: Trump Under Fire)" kitabına dayandırdığı haberinde, Kushner’in gazeteci Kaşıkçı’yı Usame bin Ladin ile bağlantılandırdığı yazıldı.

Kushner’in adı açıklanmayan bir gazeteciyle yaptığı kayıt dışı (off the record) görüşmede, Kaşıkçı hakkında, "Bu adam Kraliyet ailesindeki bazı hizipler ile Usame arasındaki bağlantıydı. Biz bunu biliyoruz. Gazeteci mi? Haydi oradan. Bu gazeteci olarak kendini maskeleyen bir teröristti" ifadesini kullandığı iddia edildi.

Kushner’in sözcüsünün, Vanity Fair’in kitaptaki ifadelere yönelik talebine geri dönmediği kaydedildi.

Haberde, Kushner’in, Trump yönetimi içinde Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman’ın en sert savunucularından biri olduğu, Kaşıkçı cinayetinden sonra Veliaht Prens'e "fırtınayı nasıl atlatacağı" üzerine tavsiyeler verdiği yönünde çıkan haberler hatırlatıldı.

Yazar Wolff’un, 2018’in başında ABD Başkanı Trump'ın başkanlık koltuğundaki ilk yılını anlatan ve çok satanlar listesine giren "Ateş ve Öfke: Trump Beyaz Sarayının İçinden" adlı kitabı da yoğun tartışmalara neden olmuş, hatta Trump kitabın yayımlanmaması için yayınevine uyarı mektubu göndermişti.

Wolff'un önceki kitabının devamı niteliğindeki "Kuşatma: Trump Ateş Altında" adlı 315 sayfalık yeni kitabının da Trump’ın eski ve mevcut yakın çalışanları ile yapılan röportajlara dayandırıldığı ancak Trump'ın eski danışmanı Steve Bannon dışındaki isimlerin açıklanmadığı belirtiliyor.

 

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Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 00:42
  1. Van
  2. Kushner
  3. Cemal Kaşıkçı
  4. Jared Kushner
  5. Donald Trump

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  • Ankaralı AhmetAnkaralı Ahmet47 dk önce
    Kushner denen yahudi bozması, esas terörist sensin seninkayınpederin ve mensup olduğun iki ülke amerika ve israil gerçek teröristlerdir. Prens salman da senin tasmalı köpeğin . Sen söyledin o it de gazeteci Cemal Kaşıkçı yı öldürdü. Sıra size de gelecek az kaldı.

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