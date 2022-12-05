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Ekonomi Şok iddia! İngiltere ekonomisi 2023'te...
Ekonomi

Şok iddia! İngiltere ekonomisi 2023'te...

İngiltere'de enflasyonun gelecek yıl da yüksek kalması ve ekonominin daralması bekleniyor

Yeniakit Publisher
2022-12-05 09:03:00 -
Şok iddia! İngiltere ekonomisi 2023'te...

İngiltere'de enflasyonun gelecek yıl da yüksek kalması ve ekonominin daralması bekleniyor
Britanya Sanayi Konfederasyonu (CBI) İngiltere'de enflasyonun gelecek yıl da yüksek kalacağını ve ekonominin daralacağını tahmin etti.

İngiltere ekonomisinin yüksek enflasyonun ve işletmelerin yeni yatırımları askıya almalarının etkisiyle 2023 yılında yüzde 0,4 daralacağını tahmin eden CBI'nın Genel Direktörü Tony Danker, "İngiltere stagflasyonda. Şirketler potansiyel büyüme fırsatları görüyorlar, ancak ters rüzgarlar onların 2023'te yatırımları durdurmalarına neden olacak. Eğer tedbir alınmaz ise İngiltere 10 yıllık büyümesini kaybedecek" diye konuştu.

CBI, İngiltere'de enflasyonun gelecek yıl yüzde 6,7 olacağını tahmin ederken, 2024 yılında yüzde 2,9'a gerileyeceğini tahmin etti.

2023 yılında ekonominin yüzde 0,4 daralacağını öngören CBI, pandemi öncesi büyüme seviyesine 2024 ortasına kadar dönülemeyeceğini savundu.

İşsizlik oranının 2023 yılında ve 2024 başlarında yüzde 5,0 olacağını öngören CBI, işletme yatırımlarınının da 2024 sonuna kadar KOVID öncesinin yüzde 9 altında kalacağını tahmin etti.

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