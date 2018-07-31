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Şok iddia: Elektrik ve doğalgaza zam mı yapılacak?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), yarın “tarife” başlıklı tek gündem maddesiyle özel bir toplantı yapacak. Elektrikte yüzde 4-5, doğalgazda yüzde 9 düzeyinde bir zam bekleniyor.

31 Temmuz 2018 Salı 00:26
Şok iddia: Elektrik ve doğalgaza zam mı yapılacak?

Enerji yönetimi, bu hafta milyonlarca elektrik ve doğalgaz abonesinin cebini ilgilendirecek karar alacak. EPDK, yarın 1 Ağustos’tan geçerli yeni elektrik fiyatlarını görüşmek üzere bir araya gelecek. Kurul, perşembe günü de ikinci toplantısını yapacak. Toplantıda, enerji sektörünün genel ve güncel konuları konuşulacak.

Habertürk'ün haberine göre, BOTAŞ’ın da yeni doğalgaz tarifeleriyle ilgili bir karar alması bekleniyor. BOTAŞ, gaz fiyatıyla ilgili kararını internet sitesinden kamuoyuyla paylaşıyor.

MALİYET BASKISI

Elektrik ve doğalgazda; artan döviz kuru, petrol ve enflasyon nedeniyle ciddi bir maliyet baskısı bulunuyor. Enerji yönetimi, 1 enflasyonla mücadele”yi etkilemeyecek biçimde bir süredir enerji fiyatlarıyla ilgili alternatifli tarife çalışması yapıyor. Bu çalışmalar ışığında elektrik ve doğalgaz fiyatları belirlenecek.

Elektrikte yüzde 4-5, doğalgazda yüzde 9 düzeyinde bir zam bekleniyor.

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 00:26
  1. BOTAŞ
  2. doğalgaz
  3. Elektrik

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