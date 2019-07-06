Şok iddia! BAE Emiri'nin eşinin neden kaçtığı ortaya çıktı

Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Muhammed bin Raşit Al Maktum'un eşi Prenses Haya'nın, kocasını terk ettiği, İngiltere'nin başkenti Londra'ya kaçtığı iddia edilmişti.

Kaçışa ilişkin yeni bir iddia ortaya atıldı.

Gayri meşru ilişki iddiası

Dubai Emiri'nin altı eşinden biri olan Prenses Haya’nın Londra’da saklandığı, ancak hayatından endişe ettiği bildirilmişti.

İngiliz basınında yer alan yeni iddia, Prenses Haya’nın İngiliz korumasıyla arasında gayrimeşru bir ilişki olduğu ve bu ilişkinin el Maktum tarafından öğrenilmesi sonucu Prenses’in ülkeyi yüklü miktarda para ile terk etmesi olarak belirtiliyor.

Dava açıldı

Şeyh Muhammed'in, 15 yıllık eşi Prenses Haya'ya karşı İngiltere'de dava açtığını duyuruldu.

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