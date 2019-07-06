Şok iddia! BAE Emiri'nin eşinin neden kaçtığı ortaya çıktı
Dubai Emiri Muhammed el Maktum'un eşi Prens Haya'nın İngiltere'ye kaçma nedeni tartışılırken, Prenses'in İngiliz korumasıyla gayrimeşru ilişki yaşadığı ve bu ilişkinin kocası tarafından öğrenildiği iddia edildi.06 Temmuz 2019 Cumartesi 19:42
Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Muhammed bin Raşit Al Maktum'un eşi Prenses Haya'nın, kocasını terk ettiği, İngiltere'nin başkenti Londra'ya kaçtığı iddia edilmişti.
Kaçışa ilişkin yeni bir iddia ortaya atıldı.
Gayri meşru ilişki iddiası
Dubai Emiri'nin altı eşinden biri olan Prenses Haya’nın Londra’da saklandığı, ancak hayatından endişe ettiği bildirilmişti.
İngiliz basınında yer alan yeni iddia, Prenses Haya’nın İngiliz korumasıyla arasında gayrimeşru bir ilişki olduğu ve bu ilişkinin el Maktum tarafından öğrenilmesi sonucu Prenses’in ülkeyi yüklü miktarda para ile terk etmesi olarak belirtiliyor.
Dava açıldı
Şeyh Muhammed'in, 15 yıllık eşi Prenses Haya'ya karşı İngiltere'de dava açtığını duyuruldu.
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