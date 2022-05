Şok haber! iPhone kullananlara tazminat ödenecek

Apple, ilk defa 2017 yılında eski iPhone modellerini bilerek yavaşlattığını itiraf etmiş ve büyük tepki toplamıştı. Şirket, eskiyen bataryalarda meydana gelen rastgele kapanma sorunlarının önüne geçebilmek için işlemci kısıtlaması yaptığını açıklasa da kullanıcılar, yavaşlayan iPhone'lar nedeniyle bu açıklamadan pek de memnun kalmadı. Geçtiğimiz yıllarda Apple, Fransa tarafından 25 milyon euroluk bir cezaya çarptırılmış, ardından birkaç ülke daha şirkete ceza kesmişti.

Apple, 2015 yılında piyasaya sürdüğü iOS 9 işletim sistemiyle iPhone 4S modellerini yavaşlatmakla suçlanıyordu. iPhone 4S'e iOS 9 yükleyen bazı tüketiciler, telefonların yavaşladığı iddiasıyla 2015 yılında mahkemeye başvurdu. Bir grup iPhone 4S sahibinin Apple'a açtığı dava kapsamında şirket, kullanıcılara telefon başına 15 dolar ödeme yapmayı kabul etti. Bu da Apple'ın kasasından toplamda 20 milyon dolar çıkacağı anlamına geliyor.

"Pilin empedansını artırabilir"

iOS 9 güncellemesi, her ne kadar o yıllarda ülkemizdeki iPhone 4S modelleri için yayınlansa da dava kapsamında, sadece ABD'nin New York ve New Jersey bölgelerindeki kullanıcılar para alabilecek. Akıllı telefonlarda bulunan bataryalar, kullanıldıkça eskir ve şarj ömürleri de azalır. Bu durumu Apple "Bir telefonun düzgün çalışması için elektronik parçaların pilden anlık olarak yük çekebilmesi gerekir. Pilin empedansı, bu anlık güç iletimini etkileyen özelliklerden biridir. Empedansı yüksek bir pil, güce ihtiyaç duyan sisteme yeterli düzeyde güç sağlayamayabilir. Kimyasal yaşının fazla olması pilin empedansını artırabilir." diyerek açıkladı.

"Aygıtın güvenilmez ve kullanılamaz duruma gelmesine neden olabilir"

Apple açıklamanın devamında "Pil şarj düzeyinin düşük olması, kimyasal yaşın fazla olması ve düşük sıcaklıklar, kullanıcıların beklenmedik kapanma sorunu yaşama olasılığını artırır. Uç koşullarda sistem daha sık kapanarak, aygıtın güvenilmez ve kullanılamaz duruma gelmesine neden olabilir. Pilinizin sağlığı azaldıkça en yüksek performansı sunma yeterliliği de azalır. '' Apple kısacası, aşınmış bataryaların işlemci üzerindeki olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak ve ani kapanmaların önüne geçebilmek için işlemci kısıtlaması yaptığını söylüyor