Şok haber! Asgari ücrete temmuzda zam yok

Milyonlarca asgari ücretli Temmuz ayında yapılacak ek zammı bekliyor. Ancak son dakika haberine göre asgari ücrete ek zam Temmuz ayına yetişmeyecek. Asgari ücretlilerle birlikte asgari ücrete göre maaş artışı alan ücretli çalışanlar da ara zammı almak için bir süre daha beklemek zorunda kalacak. Asgari ücretin 12 bin liraya yaklaşması gündemde...

Milyonlarca çalışanın gözü asgari ücrete yapılacak ara zamda. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın son kabine toplantısının ardından yaptığı, “Asgari Ücret Tespit Komisyonu’muzda çalışmalara başlıyoruz” açıklamasından sonra gözler, asgari ücrette ara zamma çevrildi.

Kulislerde konuşulanlara göre asgari ücret için iki senaryo var. Asgari ücrete yüzde 30 ya da yüzde 35 zam yapılacak. Asgari ücrete yüzde 30 - 35 arasında bir zam yapılması durumunda, net 11 bin - 12 bin TL bandında bir rakam belirlenmiş olacak.

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12 bin lira seviyeleri gündeme gelecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Vedat Bilgin, temmuz zammı için “Asgari ücret aşağı yukarı 500 dolar bazında bir oran olacak. Çalışmalarımız hazır” demişti. Dolardaki son gelişmelerle, bu miktar 11 bin 500 lira seviyesini geride bıraktı.

Bu rakama refah payı da eklenirse net asgari ücret için 12 bin lira seviyeleri gündeme gelecek. Temmuz ayında 12 bin lira asgari ücret bekleyenleri üzecek bir haber geldi.

Asgari ücrete yapılacak ara zammın, geçen yıl olduğu gibi temmuz ayından itibaren yürürlüğe girmesi öngörülüyordu. Geçtiğimizin yıl asgari ücrete yapılan artış, 2 toplantı sonunda karara bağlanmıştı. Bu yıl da hızlı bir süreçle ara zammın netleşmesi bekleniyor.

Zamlı maaşlar ağustos ayında

Asgari ücretliler ve maaşlı çalışanları üzecek haber NTV'den geldi. NTV, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmalarını temmuz ayında tamamlaması, asgari ücretlilerin ara zamlı maaşlarını ağustos ayında alması beklendiğini duyurdu.

Temmuz'u bekleyen asgari ücretliler zamlı maaş alabilmek için bir ay daha beklemek zorunda kalacaklar.