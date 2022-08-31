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Dünya Şok ettiren bebek dünyaya geldi!
Dünya

Şok ettiren bebek dünyaya geldi!

Hindistan'da dünyaya gelen bir bebek herkesi şaşırttı. Bebeğin, ayaklarının olması gereken kısımda boynuz benzeri yapı olduğu görüldü.

Yeniakit Publisher
2022-08-31 15:49:00 -
Şok ettiren bebek dünyaya geldi!

 

Hindistan'da dünyaya gelen bir bebek herkesi şaşırttı. Bebeğin, ayaklarının olması gereken kısımda boynuz benzeri yapı olduğu görüldü.

Hindistan'da gerçekleşen bir doğum bütün dünyayı şaşkına uğrattı. Yoğun ağrı ve sancıyla Shivpuri bölgesindeki bir hastaneye götürülen kadın acil doğuma alındı.

Dünyaya gelen bebeğin belden aşağısını fark eden doktorlar gördüklerine inanmakta güçlük çekti.

Bebeğin ayaklarının olmadığı, yerinde ise "boynuz" benzeri yapı olduğu görüldü. Durum aileye bildirilirken bebeğin neden bu şekilde doğduğuna dair araştırma yapılmaya başlandı.

Bebeğin sağlık durumuyla ilgili bilgi de paylaşıldı. 'Boynuzla' doğan bebeğin durumunun kritik olduğu ve yaşam savaşı verdiği öğrenildi.

 

 

 

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