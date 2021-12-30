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Dünya Şok eden iddia: Felç etmek için beyin kontrol silahı geliştiriyorlar
Dünya

Şok eden iddia: Felç etmek için beyin kontrol silahı geliştiriyorlar

ABD, Çin'in rakiplerini öldürmek yerine felç etmek için kullanılabilecek 'beyin kontrol silahları' geliştirdiğini iddia ederek Çin'in Askeri Tıp Bilimleri Akademisi ve akademiye bağlı 11 araştırma enstitüsüne yaptırım uygulama kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-30 20:50:00 -
Şok eden iddia: Felç etmek için beyin kontrol silahı geliştiriyorlar

ABD, Çin'in Askeri Tıp Bilimleri Akademisi ve akademiye bağlı 11 araştırma enstitüsüne 'beyin kontrol silahları' da dahil olmak üzere silahlı kuvvetleri desteklemek için biyoteknoloji kullandıkları için Yaptırım uygulama kararı aldı.

Çin Askeri Bilimler Akademisi ve bağlı kuruluşları artık varlık listesinde yer alıyor, yani Amerikan firmaları lisans olmadan onlara mal ihraç edemez veya transfer yapamaz.

Çin enstitülerini kara listeye alan Ticaret Departmanı, silahlar hakkında ayrıntılı bilgi vermedi ancak 2019'da kaleme alınan bir askeri belge Pekin'in neyi başarmaya çalıştığına dair ipuçları veriyor.

Washington Times'ın ele geçirdiği rapora göre, Çin rakiplerini öldürmek yerine, düşmanın direnme iradesine saldırarak rakibini kontrol ya da felç etmeye odaklı teknolojiler geliştiriyor.

FT'ye konuşan bir yetkili, Çin'in geliştirmeye çalıştığı teknolojinin gen düzenleme, insan performansını artırma ve beyin programlamayı içerdiğini söyledi.

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