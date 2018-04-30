Şok çıkış: 5 kere kart görmeliydi!

Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın 2-0 kazandığı Beşiktaş derbisini değerlendirdi.

Dilmen'in sözleri şöyle;

Tudor'un ardından Fatih Terim devreye girdi. Çok iyi yarışmacı antrenör. Dursun Özbek'in yaptığı en önemli operasyon. Agresif bir takıma çevirdi Galatasaray'ı.

Galatasaray Medel'i 2-0 yendi. Bilmiyorum abartıyor muyum. Gökhan yok, Babel yok... Medel dışında ayakta kalan biri yoktu. Talisca sertliğe dayanamadı. Quaresma'nın konsantrasyonu sıfır. Tavırlarından anlayabiliyorsunuz. Galatasaray-Beşiktaş gibi davranmadı. Galatasaray 'Jaws' gibiydi. Fernando 5 kere kart görmeliydi.



POZİSYON PENALTI GİBİ



Galatasaray'ın pozisyonu penaltı gibi gözüküyor. Oyunun hiçbir dakikasında Beşiktaş'ı ortak etmediler. Korkunç bir odaklanma ve sıfır hata... Linnes çok çabuk oyuncu, mükemmel oynadı. Nagatomo da müthişti.

BEŞİKTAŞ ŞAMPİYONLAR LİGİ'NİN BEDELİNİ ÖDEDİ

Beşiktaş'ın matematiksel olarak işi devam ediyor ama öndeki 3 takımın kendi arasında maçı kalmadı. Beşiktaş'ın şampiyonluk şansı artık yok denecek kadar az. Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nin bedelini ağır ödedi.