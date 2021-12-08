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Ekonomi Şok açıklama! Kiracıların yüzde 40’ı...
Ekonomi

Şok açıklama! Kiracıların yüzde 40’ı...

İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Emrah Şahan, İstanbul’da son bir yılda kiraların yüzde 65 oranında arttığını söyledi. Şahan, kiracıların yüzde 40’ının artan fiyatlar nedeniyle ödeme yapmakta zorlandığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-08 15:59:00 -
Şok açıklama! Kiracıların yüzde 40’ı...

 

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Emrah Şahan, İstanbul’da son bir yılda kiraların yüzde 65 oranında arttığını söyledi. Şahan, kiracıların yüzde 40’ının artan fiyatlar nedeniyle ödeme yapmakta zorlandığını bildirdi.

Kanunda yıllık kira artışı oranının neye göre yapılacağı yok, ancak Yargıtay içtihatlarıyla kanundaki bu boşluk doldurulmuş ve yıllık kira artışlarının TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına göre hesaplanacağı belirtilmişti.

Türkiye’de, özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde insani şartlarda yaşanabilecek evlerin kira fiyatları 3 bin liradan başlıyor. Bu da 50-60 m2 1+1 evlerin fiyatı.

En yüksek artışın görüldüğü şehirlerden İstanbul’da bazı semtlerde artış yüzde 290’lara kadar vardı.

 

 

 

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